PSG: Renato Sanches si allena da solo nel ritiro in Giappone (FOTO)

Ancora tutto da decifrare il futuro di Renato Sanches, che piace molto alla Roma per il centrocampo. Nel frettaempo, nell'ultimo allenamento del PSG, il portoghese non si è allenato con il resto dei compagni al Green Sakay Stadium di Osaka. Mentre tutta la rosa era riunita in cerchio per ascoltare le indicazioni di Luis Enrique e dei suoi collaboratori, infatti, l'ex Lille è sceso in campo per svolgere un lavoro individuale. Problemi fisici o un possibile inidizio di mercato?

Renato Sanches is training individually. ?? pic.twitter.com/UGrbjMRzmL — PSG Report (@PSG_Report) July 24, 2023