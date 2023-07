E' durata poco più di un mese la prima avventura da direttore sportivo di Kolarov. L'ex terzino della Roma, tra le altre, aveva preso la carica al Pisa, scelto Aquilani come nuovo allenatore, ma oggi, alla vigilia della conferenza di presentazione del tecnico, ha comunicato al club di aver lasciato l'incarico. Non sono state rese note le motivazioni ma si escludono, come riportato altrove, motivi personali.

(gazzetta.it)

