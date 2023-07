Napoli, Garcia: "Ho lasciato il violino a casa, spero non serva". Juan Jesus: "Il mister vinse le prime 10 gare alla Roma, mi auguro che possa ripetersi anche qui"

Rudi Garcia, ex allenatore della Roma e attualmente al Napoli, ha risposto ad alcune domande dei tifosi presenti al ritiro di Dimaro, dove la squadra partenopea sta svolgendo la preparazione in vista del campionato. Tra i vari temi trattati il tecnico francese si è soffermato sul gesto polemico del violino, che si rifà a un Juventus-Roma del 2014 in cui Garcia simulò di suonare lo strumento musicale per lamentarsi dei numerosi episodi arbitrali sfavorevoli avvenuti durante quella partita.

Ai napoletani è rimasto impresso il suo violino. La musica è cambiata negli ultimi anni con le vittorie di Inter, Milan e Juve?

"Il calcio non è più lo stesso di 10 anni fa, è tanto migliorato. Anche gli arbitri sono più aiutati con il VAR. Ho lasciato il violino a casa, spero non serva".

Successivamente è intervenuto anche Juan Jesus, anche lui ex Roma: "Conosciamo il mister e la sua storia: l'ho incontrato alla Roma. Ha sempre espresso un bel calcio e fatto il record di vittorie con la Roma e speriamo di farlo anche a Napoli. È molto preparato e umano, cosa che nel calcio manca, ed è importante anche questo".