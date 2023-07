Mercato Roma: ecco cosa aspettarsi dalla prossima stagione

Il mercato calcistico italiano come del resto quello europeo, non si aspettavano di dover fare i conti con i petrodollari. Tantissimi club dell’Arabia Saudita infatti hanno convinto fior di giocatori ancora in età verde e non vetusta come Cristiano Ronaldo a trasferirsi nel campionato nazionale. Questo fattore rende quindi molto più complicato per le squadre italiane trattenere i migliori giocatori o acquistarne altri di pari livello. La Roma ad esempio appare in netto ritardo i termini di formazione per il campionato che inizierà ad agosto e ciò sta provocando un certo e giustificato malcontento nella tifoseria. Premesso ciò, vediamo cosa aspettarsi dalla prossima stagione in casa giallorossa in base a movimenti di mercato già conclusi e alle trattative in corso.

Gli affari di mercato già conclusi dalla Roma

La Roma il primo luglio ossia in occasione dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e che terminerà il 31 agosto, è partita subito forte. Il motivo è legato a fatto che i giallorossi nella prossima stagione dovranno fare meglio in Serie A e magari tentare di piazzarsi tra le prime quattro per partecipare alla Champions oppure vincere l’Europa League che garantisce anch’essa l’accesso diretto alla principale competizione continentale. Il mercato della Roma fino ad ora si è concentrato principalmente sulla riconferma di Paulo Dybala e Nemanja Matić e sugli acquisti di due calciatori ossia del centrocampista franco algerino Houssem Aouar dal Lione arrivato a parametro zero, e del difensore centrale ivoriano Evan Ndicka, l’anno scorso in forza al Francoforte. A questi due calciatori si è aggiunto anche lo spagnolo Diego Llorente di ritorno dal prestito al Leeds. Per quanto riguarda invece il fronte cessioni, la Roma deve piazzare giocatori come Matias Vina, Gonzalo Villar, Rick Karsdorp ed Eldor Shomurodov che non rientrano più nei piani di gioco di Josè Mourinho. Inoltre ci sono anche altri atleti che hanno già salutato Trigoria ovvero Georginio Wijnaldum, rientrato dopo il prestito al Paris Saint-Germain e Cristian Volpato ceduto al Sassuolo. Ben remunerate sono state tra l’altro le operazioni in uscita di Benjamin Tahirovic passato all’Ajax per circa 7,5 milioni di euro e di Justin Kluivert, ceduto a titolo definitivo al Bournemouth per una cifra intorno agli 11 milioni di euro.

I possibili nuovi colpi di mercato della Roma

Dopo una situazione di stallo in casa giallorossa a causa delle vicende legate alla sorte dello svincolato Paulo Dybala e con il ritiro pre-campionato appena iniziato, appaiono più chiari i possibili nuovi colpi di mercato. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza e che a breve dovrebbero entrare nei ranghi della Roma, ci sono quelli di Rasmus Nissen Kristensen e Gianluca Scamacca che giocano rispettivamente nel Leeds e nel West Ham United. Altri segnali positivi arrivano tuttavia tramite i social; infatti, Marcel Sabitzer centrocampista austriaco in forza al Bayer di Monaco, ha scritto in italiano “Buongiorno” sul suo profilo Instagram e ciò ha subito ottenuto numerosi like dalla torcida giallorossa . Nelle ultime ore i più autorevoli organi di stampa cartacea e televisiva, hanno tra l’altro segnalato l’interessamento della società Roma per l’argentino ex udinese e campione del mondo Rodrigo de Paul attualmente in forza all’Atletico Madrid.

Le priorità della Roma per la prossima stagione