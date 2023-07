Manovra stipendi: 16 mesi di inibizione per Agnelli e multa da 60mila euro (COMUNICATO)

"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del dott. Andrea Agnelli la sanzione di mesi 16 (sedici) di inibizione ed euro 60.000,00 (sessantamila/00) di ammenda". Questa la sentenza ufficiale del Tribunale Federale Nazionale nei confronti dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli in merito alla manovra stipendi. Era stato chiamato oggi a giudizio data la sua scelta di non patteggiare e di non rinunciare ad eventuali ricorsi sportivi.

(figc.it)

