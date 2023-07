Mancini, accoglienza da star a Lamporecchio: presente il Roma Club Pistoia (FOTO)

Accolto come una star. È successo questo a Gianluca Mancini, vice capitano della Roma, a Lamporecchio. Il difensore giallorosso è Nato a Pontedera ed è cresciuto a Firenze: come riporta Sara Meini, giornalista di Rai Sport, in occasione del suo ritorno in Toscana è stato accolto con tutti gli onori del caso. Roma Club Pistoia, maglie giallorosse e tanti bambini presenti, per la gioia del numero 23 romanista.

