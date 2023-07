Lutto: è morto Andrea Purgatori. Il cordoglio della Roma: "Un fuoriclasse del giornalismo e un grande romanista" (FOTO)

Notizia triste per il mondo del giornalismo: si è spento a 70 anni Andrea Purgatori. Giornalista, sceneggiatore e autore televisivo, Purgatori si trovava in ospedale da qualche giorno per una malattia fulminante. La notizia è arrivata tramite la famiglia e i figli Edoardo, Ludovico e Victoria. Il cordoglio è arrivato anche dalla Roma, di cui il giornalista era tifoso, con un post su Twitter a lui dedicato: "Un fuoriclasse del giornalismo e un grande romanista. Ciao Andrea".

