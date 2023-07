Leonardi (pres. Boreale): "Bove è un ragazzo eccezionale e quasi un secondo figlio. La Roma ci ha dato una grande opportunità"

RADIO ROMANISTA - Ieri la Boreale ha giocato contro la Roma per la prima amichevole del ritiro estivo giallorosso, gara che si è conclusa con il risultato di 4-0 per i ragazzi allenati da José Mourinho. Il presidente Leandro Leonardi ha rilasciato un'intervista alla radio e ha parlato tra le altre cose di Bove:

"Grandissimo spot per noi, devo ringraziare Mourinho e la Roma perché aprendo alla stampa l’evento ha permesso di darci la massima visibilità possibile. Conoscendo la riservatezza di Mou è stato per noi un colpo di fortuna e ci godiamo il momento di notorietà".

Sull'amichevole: "Per noi era la partita della vita e quindi i ragazzi l’hanno interpretata bene, la Roma sta facendo carichi importanti e quindi l’ha presa come una sgambata. Era difficile stare in campo con quel caldo. Il primo tempo lo abbiamo affrontato con quasi tutti i titolari, abbiamo fatto una prestazione difensiva prendendo i complimenti della Roma e di Mou e ci fa piacere. Nel secondo tempo abbiamo fatto giocare anche gli altri ragazzi e gli equilibri sono cambiati. Giustamente poi la superiorità tecnica della Roma si è fatta sentire".

Su Bove: "Edoardo è un ragazzo eccezionale e ha contribuito quest’anno al nostro campionato di vertice. È venuto a vedere le partite ed è legato molto ai ragazzi e alla società. Si confronta molto col mister. Se qualcuno arriva è perché ha qualcosa di più degli altri. Tutti noi stiamo aspettando che si tolga le soddisfazioni che si merita, per il ragazzo che è e per la passione che ha. Voglio chiarire che una buona famiglia è importante non a livello economico, Edoardo ha una famiglia eccezionale che gli ha trasmesso principi importanti. È stato cresciuto in maniera eccezionale e sta rispondendo ancora meglio, questo è quel qualcosa in più che fa fare la differenza ad alti livelli nel calcio. Siamo legatissimi e per me è quasi un secondo figlio, non è uno a cui devi ripetere due volte la stessa cosa".