Lazio, Sarri: "Con Mourinho c'è rivalità, ma non la sento. Ho rispetto per lui, si è dimostrato un uomo"

SPORTITALIA - Maurizio Sarri si è raccontato e ha scelto di farlo ai microfoni di Alfredo Pedullà, giornalista del canale televisivo. Il tecnico della Lazio ha parlato di tanti temi, soffermandosi in particolare con il rapporto che ha con José Mourinho, allenatore della Roma:

"La rivalità con Mourinho c'è, ma io personalmente non la sento Mourinho è una persona intelligente. Durante un Chelsea-Manchester United è successo un qualcosa di cui lui poteva approfittare e non l’ha fatto, quindi io ho molto rispetto per lui. Si è dimostrato un uomo".