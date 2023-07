La Roma parte in pole

È finalmente iniziata la nuova stagione della Roma, con i giocatori tornati ad allenarsi al Fulvio Bernardini dopo le vacanze estive, sotto la guida di José Mourinho. Al via la preparazione in vista della prima gara di campionato, prevista per il prossimo 20 agosto, allo stadio Olimpico contro la Salernitana. In attesa di novità sul fronte calciomercato, soprattutto in attacco dopo il grave infortunio di Tammy Abraham, gli addetti ai lavori hanno indicato le squadre favorite per lo scudetto. I giallorossi sono nel gruppetto delle migliori.

Il sesto posto finale nel campionato dello scorso anno non ha soddisfatto Josè Mourinho, l’obiettivo stagionale è l’accesso alla Champions League. Nei siti di scommesse , la Roma è considerata in partenza la quinta forza del torneo.

Davanti a tutti l’Inter di Simone Inzaghi, favorita dai bookmakers per la vittoria del tricolore. Segue il Napoli dell’ex Rudi Garcia. I partenopei hanno perso Spalletti in panchina ma finora hanno mantenuto l’ossatura della squadra che ha permesso di vincere uno scudetto storico, a distanza di 33 anni dall’ultima volta. Più staccate nel gruppetto delle favorite, la Juventus di Max Allegri e il Milan di Stefano Pioli. I bianconeri hanno perso Di Maria ma vantano nel complesso una buona rosa, anche se manca qualche tassello in attacco. I rossoneri hanno dato l’addio a Sandro Tonali, volato a Newcastle per tanti soldi. Entrambe le formazioni al momento appaiono ancora incomplete.

Quinta forza, secondo i Book, è proprio la Roma di Josè Mourinho. Tra i volti nuovi di questa stagione, quello di Ndicka dell’Eintracht Francoforte, ricercato da mezza Europa. Il forte difensore, arrivato a parametro zero, rappresenta un importante rinforzo per la retroguardia. Ci si aspetta tanta qualità invece da Aouar, anche lui svincolato e prelevato dal Lione, fino a qualche anno fa tra i profili europei più interessanti. Entrambi giovani, possono dare qualcosa in più in due reparti essenziali per il gioco di Mou.

Nel frattempo Tiago Pinto è alla ricerca di un attaccante di peso, un calciatore che sia in grado di segnare quei goal che sono mancati la scorsa stagione per puntare alla Champions League . Si fanno da tempo i nomi di Scamacca del West Ham e Morata dell’Atletico Madrid, due profili ben graditi al tecnico portoghese. Certamente con l’arrivo di una punta di caratura internazionale, si potrebbe fare quel salto di qualità che permetterebbe ai giallorossi di essere più competitivi in Italia ed Europa.

Ancora c’è tempo per definire le trattative ma Mourinho vorrebbe avere al più presto l’attaccante richiesto alle sue dipendenze, per evitare quanto accaduto lo scorso anno con Andrea Belotti, arrivato a stagione inoltrata e praticamente senza preparazione. I prossimi giorni saranno decisivi per il calciomercato della Roma, in attesa di scendere in campo per le prime amichevoli stagionali.