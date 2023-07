Isco: "Monchi è la persona più bugiarda che abbia mai incontrato nel calcio. A Siviglia mi aggredì e mi afferrò per il collo"

MARCA - Isco, ex calciatore del Siviglia, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo e tra i vari temi trattati ha svelato un incredibile retroscena riguardante una lite con Monchi, ex direttore sportivo degli andalusi. Ecco le sue parole: "È forte quello che sto per dirvi. Gli ho detto che era la persona più bugiarda che avessi mai incontrato nel mondo del calcio e mi ha aggredito. È venuto da me, mi ha afferrato per il collo, ci siamo allontanati e hanno dovuto separarci completamente. Come puoi capire, dopo, non volevo continuare lì in nessuna circostanza. E anche se mi dispiaceva, perché avevo un ottimo rapporto con i miei compagni di squadra e i tifosi mi hanno trattato meravigliosamente, non potevo sentirmi a mio agio in un club in cui il direttore sportivo mi attacca e nessuno si pronuncia o si scusa".