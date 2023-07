Inter, Inzaghi: "Kamada è un giocatore di qualità" (VIDEO)

In questo momento la sua squadra sta svolgendo la tournée estiva in Giappone, ma l'interesse di Simone Inzaghi resta rivolto anche al calciomercato della sua Inter. Intervistato dal canale YouTube Soccerking il tecnico ha parlato tra le altre cose anche di Daichi Kamada, accostato nelle scorse settimane alla Roma come possibile rinforzo per il centrocampo: "Ci sono tanti giocatori giapponesi che stanno facendo bene, noi in Italia ne abbiamo avuto qualcuno. Se penso a qualcuno in particolare penso a Kamada, che è in trattativa con molti club. L'ho incontrato da avversario all'Eintracht, è un giocatore di qualità".