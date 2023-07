Hull City, Kesler (vice-pres.): "Tiago Pinto e la proprietà della Roma sono straordinari"

Tan Kesler, vice-presidente dell'Hull City, ha spiegato in un'intervista il tipo di rapporto instaurato tra la Roma e il club inglese. Il vicepresidente ha detto la sua anche su Tiago Pinto: "Il direttore sportivo Tiago è straordinario, la proprietà è straordinaria e sta facendo molte cose buone in termini di infrastrutture e di calcio. Con Jose Mourinho, hanno uno degli allenatori più decorati al mondo, se non il più famoso. Capire la loro prospettiva e applicarla alla nostra metodologia e alla nostra filosofia è fondamentale".

(hulldailymail.co.uk)

