Giustizia sportiva: i magistrati saranno a carico delle federazioni

Dal 30 settembre i pubblici dipendenti nominati in posizioni apicali negli organi della giustizia sportiva sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, con rimborso integrale a carico degli enti. Lo prevede - apprende l'agenzia di stampa - un emendamento dei relatori al decreto p.a e sport all'esame della Camera.

Nel caso il testo passasse in questa formula, si determinerebbe prevedibilmente un deciso ricambio nella composizione degli attuali organi di giustizia sportiva. Difficile infatti che concorrano la volontà dei magistrati di lasciare la giustizia ordinaria nelle disponibilità economiche degli enti sportivi per "prenderli in carico". Il testo sta suscitando grandi preoccupazioni in ambito sportivo.

(ansa)