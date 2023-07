La Lega di Serie A, nel corso dell'assemblea odierna, ha preso la decisione di non accettare le offerte ricevute in merito ai diritti tv a partire dalla stagione 2024/2025, ovvero quelle di Dazn, Sky e Mediaset. Di conseguenza, i venti club di Serie A hanno optato per il prolungamento delle trattative private con i broadcaster. La prossima assemblea è in programma per il 14 luglio.

(calcioefinanza.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE