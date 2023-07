Frosinone, Di Francesco: "Mi rendo conto adesso dell'impresa fatta con il Barcellona. Emozione che non muore mai. Roma, tifoseria unica"

SKY SPORT - Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Frosinone, è intervento ai microfoni dell'emittente satellitare durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale". Le sue parole, con un inevitabile passaggio anche sulla Roma e sulla gara contro il Barcellona:

"Vorrei portare il tempo indietro, purtroppo non si può, quindi vorrei rivivere quelle emozioni vincendo la Champions qui a Frosinone, ovvero raggiungendo la salvezza. Sono stati momenti esaltanti, i ragazzi sono stati splendidi sono tutti i punti di vista, la tifoseria della Roma è unica da questo punto di vista. Dopo quella notte non mi ero reso conto della portata dell'impresa, di quello che avevamo fatto, lo capisco adesso riguardando queste immagini, è sempre un'emozione che non muore mai".

Si disse che il tuo cambio di modulo risultò essere decisivo...

"Parliamo di calcio, sì. Quella partita andò oltre il modulo di gioco, perdemmo l'andata 4-1 giocando bene, ci mancò di coprire l'ampiezza e di essere aggressivi. Per essere dominanti provammo il modo di andarli a prendere, ma un'impresa così non nasce in due giorni, ma dal lungo periodo e dalla mentalità costruita. Abbiamo battuto il Chelsea in casa 3-0. il pareggio in casa loro con il gol di Dzeko. Capisco perché tutti vogliano ricordarmi quella gara, ma dovremmo rinfrescarli. L'aspetto tattico è importante, ma quello motivazionale, l'approccio, crescere nel poter ribaltare il risultato è stato fondamentale. Poi un pubblico che ci ha trascinati fino al 95' minuto".