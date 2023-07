FOTO - Nuovo murale per Dybala a Laguna Larga in Argentina. Il giallorosso: "Incredibile"

In Argentina nuovo murale dedicato a Paulo Dybala: a Laguna Larga, in provincia di Córdoba dove il 21 giallorosso è nato, è apparso un nuovo murale realizzato dall'artista Niguana per celebrare la Joya. Dybala è raffigurato con la maglia dell'Argentina mentre solleva e bacia la Coppa del Mondo, vinta nel Mondiale invernale in Qatar battendo la Francia ai rigori in finale. "Incredibile...! Grazie mille", il commento del giallorosso sotto lo scatto pubblicato dal Club Atletico y Biblioteca Newell's Old Boys.