Niguana, l'artista che nei giorni scorsi ha rinnovato il murale in onore di Paulo Dybala, ha commentato l'opera su Instagram aggiungendo una didascalia per la Joya: "Rinnoviamo il murale nell'amato NOB di Laguna Larga con il dettaglio con il ragazzo locale che ora è campione del mondo, grazie Paulo Dybala per essere la gioia del popolo!". Inevitabile il like della stella argentina della Roma.