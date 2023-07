FOTO - La Roma Primavera regala la maglia giallorossa a Claudio Ranieri

Ieri sera la Roma Primavera ha disputato un'amichevole contro il Cagliari di Claudio Ranieri, uscendo sconfitta per 4-1 in Val D'Aosta. A fine partita gli uomini di Federico Guidi hanno omaggiato l'allenatore rossoblù con una maglia della Roma personalizzata col suo nome, in onore al suo passato importante e il tifo dichiarato per i colori giallorossi.