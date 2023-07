Footvolley: la coppia Aldair-Tonetto cade ai quarti. All'evento anche Perrotta e Pizarro (FOTO e VIDEO)

Sono Federico Iacopucci e Alain Faccini a prendersi la medaglia d’oro alle Finals del campionato Italiano Footvolley FVIT. Sulla sabbia di velluto della Baia del Porto, i due romani hanno confermato il pronostico laureandosi per il terzo anno consecutivo la migliore coppia della penisola. Saranno ancora loro, dunque, a rappresentare l’Italia nei tornei internazionali in programma nel 2024. Alle loro spalle, la formidabile coppia romagnola composta da Andrea Mazzotti e Luca Savoretti. Terzo posto per Claudio Piergiovanni e Luca Marcaccini.

Ottimo il percorso fatto registrare dal duo tutto giallorosso griffato Aldair-Tonetto. I due ex calciatori romanisti, oggi punte di diamante della Playfootvolley, si sono spinti fino ai quarti di finale, dove hanno costretto agli straordinari l’accoppiata Mazzotti-Savoretti.

Ad arricchire lo spettacolo andato in scena sulla costa adriatica ci hanno pensato David Pizarro, Simone Perrotta, Antonio Chimenti e Dodo Giorgetti, che si sono divertiti in esibizioni di Footvolley e Footable. In campo, a fare da cuscinetto tra le gare ufficiali del torneo, anche i ragazzi della scuola di Footvolley di Senigallia capitanata da Nicolò Canonici.