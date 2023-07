Espn, Spinazzola inserito nella top 100 del 2023. Unico giallorosso presente

Leonardo Spinazzola sarebbe il decimo miglior esterno del calcio maschile. A "premiare" il giallorosso sono stati gli analisti di ESPN, che ha stilato la top 100 maschile del 2023, con i 10 migliori allenatori, portieri, terzini destri e sinistri, centrali di difesa, centrocampisti, trequartisti, esterni, seconde punte e centravanti. L'unico romanista è proprio Spinazzola, al decimo posto fra i terzini sinistri. Si legge: "Le sue qualità tecniche sono innegabili, se non avesse dovuto giocare nel restrittivo sistema tattico disegnato da Mourinho sarebbe stato più in alto in classifica. Senza dubbio è uno dei migliori esterni a piede invertito del calcio di oggi (...). È un giocatore unico (...). L'unica cosa che lo frena sono i suoi guai fisici".

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

(espn.com)