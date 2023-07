Empoli, Fazzini e Baldanzi: "Dybala ci ha impressionati più di tutti gli altri"

GASPORT - Nessuno come Paulo Dybala, parola di Baldanzi e Fazzini. I due calciatori dell'Empoli hanno rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo e hanno risposto alla domanda su quale calciatore li avesse colpiti di più. Prima Baldanzi: "Come sempre, ho un occhio di riguardo per quelli del mio ruolo e vedere Dybala da vicino mi ha fatto capire ancor di più quanto sia forte". Poi le parole di Fazzini: "Anche se non è del mio ruolo, dico anch’io Dybala. È il campione che mi ha colpito in assoluto. Forse perché contro di noi a Empoli fece un gol pazzesco e all’Olimpico due assist al bacio".