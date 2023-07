Dzeko: "Il mio gol più bello con la Roma contro il Chelsea"

FBTV - Edin Dzeko, dopo due stagioni all'Inter, è volato in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahce. Queste le parole dell'ex attaccante della Roma che rispondendo alla domanda sul gol più bello torna indietro proprio ai tempi in cui era giallorosso: "È difficile scegliere, secondo me il mio gol più bello l’ho segnato contro il Chelsea in Champions League, quando vestivo la maglia della Roma. Mi ha dato una grande emozione".