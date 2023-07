Diritti tv, l'esito dell'Assemblea della Lega Serie A: le offerte di Dazn, Mediaset e Sky restano valide fino al 15 ottobre

Oggi pomeriggio si è svolta l'Assemblea della Lega Serie A in merito ai diritti audiovisivi della Serie A, nel periodo che va dal 2024 al 2029. Come riportato dal sito ieri sera la Lega Serie A ha ricevuto le offerte migliorative di Dazn, Mediaset e Sky, che restano valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre (come previsto dalle norme dell'Invito a offrire). Nel mentre la Lega Serie A e le società continueranno a lavorare, per massimizzare il valore dei propri diritti audiovisivi.

(sportitalia.com)

