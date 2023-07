Digitalbits: chiusa anche la collaborazione con Totti

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, il marchio Digitalbits, dopo aver chiuso il rapporto con Inter e Roma, ha annunciato la cessazione delle partnership anche con Francesco Totti. Di seguito la nota.

"Questo avviso viene emesso in risposta alle richieste della comunità che chiedono chiarimenti sullo stato di alcune sponsorizzazioni sportive precedentemente annunciate. Si riferiscono al coinvolgimento del marchio “Digitalbits” in associazione con Zytara Labs. La Fondazione DigitalBits, di seguito denominata “la Fondazione”, ha svolto un ruolo attivo nella supervisione dell’integrazione delle risorse tecniche relative alla blockchain DigitalBits e nella promozione della crescita all’interno della comunità DigitalBits come parte di queste partnership. È essenziale chiarire che la Fondazione non assume alcuna rappresentanza legale in relazione a questi accordi di sponsorizzazione. Pertanto, non può fornire false dichiarazioni in merito al suo ruolo in questi accordi, né può divulgare o commentare eventuali disposizioni legali mai esistenti o esistite tra Zytara Labs e le loro entità partner. Sfortunatamente, nonostante un inizio promettente e significativi sviluppi di partnership che coinvolgono tutte le parti, la Fondazione è stata informata di alcune criticità che sono emerse all’interno di questi rapporti di sponsorizzazione, portando a conseguenze significative e impatti negativi sul marchio DigitalBits. L’unico obiettivo della Fondazione rimane il continuo sviluppo e supporto dell’ecosistema DigitalBits a beneficio della sua comunità. In buona fede, la Fondazione aveva avviato colloqui individuali con le controparti interessate per esplorare potenziali contromisure e rimedi. Tuttavia, a causa della complessità dei rapporti giuridici che coinvolgono Zytara Labs e tutte le parti interessate, la Fondazione ha interrotto qualsiasi discussione in corso e, in aderenza al suo impegno per la trasparenza, informa la comunità che, per quanto a sua conoscenza, tutti questi le collaborazioni sono state definitivamente risolte. Queste partnership con Zytara Labs hanno coinvolto FC Internazionale, AS Roma, David Beckham e i diritti NFT di Francesco Totti“.

