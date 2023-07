Del Piero: "Con Totti c'è sempre stato rispetto. Si è creata una complicità tra noi"

SKY SPORT - In occasione del ventennale della piattaforma televisiva è stato intervistato lo storico capitano della Juventus Alessandro Del Piero, che tra le altre cose ha parlato della rivalità sul campo con Francesco Totti: "Abbiamo vissuto un'epoca in cui c'erano i migliori campioni al mondo. La rivalità la vivevi in ogni partita, anche con le piccole. Col passare del tempo le nostre carriere sono state parallele e si è creata una complicità, più che una rivalità. Capivamo cosa rappresentavamo per le rispettive squadre e per l'Italia. Non c'è solo rispetto, si è creato un affetto per quello che l'altro stava portando avanti. Spesso ci hanno posto nella situazione di scontrarci, mentre ci siamo sempre ritrovati a farci una risata".