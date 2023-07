De Rossi vince la causa contro Repubblica: il ricavato in beneficenza al Bambin Gesù

Daniele De Rossi ha vinto la causa per diffamazione intentata contro il giornale La Repubblica, per un articolo titolato 'La rivolta di De Rossi e dei tre senatori contro Totti', pubblicato il 30 maggio 2019. [...] Il Tribunale di Roma il 16 maggio ha dato ragione al giocatore, rappresentato dall'avvocato Antonio Conte e dal suo studio legale ed ha condannato il giornale, il direttore e i due autori dell'articolo al risarcimento danni per un ammontare di 27mila euro più il pagamento delle spese legali (circa 9mila euro). De Rossi fa sapere che devolverà l'intera somma all'Ospedale Bambino Gesù di Roma

(ansa)

