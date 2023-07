Corso Management sportivo, Souloukou: "Lo sport è un'industria diversa. Non abbiate paura degli insuccessi"

All’Open Day e Graduation Ceremony, al Circolo del Tennis al Foro Italico, della nona edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management sportivo è intervenuta anche la CEO della Roma Lina Souloukou, che ha parlato ai 26 studenti che hanno seguito le lezioni: “Lo sport è una industria diversa, universale. Diversa dalle altre perché ogni stagione non è uguale all’altra. Anche quando vinci, la settimana dopo ricominci da zero. Ogni volta ci sono nuove sfide e nuovi obiettivi. Questo è uno stimolo enorme. Ma non basta la passione: servono impegno, disciplina costante e resilienza perché i risultati spesso non arrivano. Ma non abbiate paura degli insuccessi”.

(sportesalute.eu)

