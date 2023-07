Bove: 11,9 duelli a partita. 4° tra gli under 25 in Europa

Un "cane malato". Così José Mourinho aveva ironicamente descritto Edoardo Bove per quella tendenza ad andare a contendere costantemente il pallone agli avversaria. Una caratteristica che lo fa spiccare anche nella classifica redatta dal Cies riguardo gli under 25 che hanno affrontato più duelli a terra tra i principali 6 campionati.

4° posto per il centrocampista giallorosso con 11,9 duelli a partita. Meglio di lui soltanto Ugarte dello Sporting Lisbona, Hien del Verona e Kumbedi del Lione. Nella 'top 10' l'unico italiano, oltre a Bove, è Buongiorno del Torino, al 10° posto.

Most ground duels as per @Wyscout for U2️⃣5️⃣ players in the 6️⃣ main European leagues ✊ From #ManuelUgarte ?? (#SportingCP) to the fresh ?? full international #AlessandroBuongiorno (#Torino)? pic.twitter.com/ltG8cEt6rr

— CIES Football Obs (@CIES_Football) July 3, 2023