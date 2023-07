Boreale, il presidente Leonardi: "Orgogliosi di aver scoperto e cresciuto un talento come Bove" (FOTO)

In vista del primo test del ritiro estivo della Roma contro la Boreale sabato mattina a Trigoria, il presidente della squadra di Eccellenza, Leandro Leonardi, ha parlato ai canali ufficiali del club. "Aprire la stagione della Roma significa che la nostra società si è guadagnata la stima di tutti, grazie a una crescita organizzativa, tecnica e di risultati. Siamo in attesa di sapere se la prossima stagione giocheremo in serie D. Siamo orgogliosi di tutto questo e di aver scoperto e cresciuto un talento come Edoardo Bove, che oggi è considerato dalla Roma e da Mourinho un giocatore importante", le sue dichiarazioni.