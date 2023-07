Boniek: "Scamacca sarebbe un ottimo acquisto, troverebbe l'ambiente giusto a Roma"

TAG 24 - Zbigniew Boniek, ex giocatore della Roma e attuale vicepresidente dell'Uefa, ha rilasciato un'intervista al portale sportivo in cui ha parlato anche dei profili accostati alla Roma sul mercato. "Non parlo del mercato della Roma e non ci lavoro. Se Scamacca va alla Roma sarebbe un ottimo colpo per la squadra".

"Lui o Morata? Non devo metterli uno contro gli altri, ma Scamacca è un ottimo giocatore e a Roma potrebbe regalare soddisfazioni trovando l’ambiente giusto e trovarsi a suo agio con la piazza - ha aggiunto -. Certo se arrivassero sia lui che Morata sarebbe meglio perché aumenterebbero le alternative, ma Scamacca sarebbe un ottimo acquisto".

