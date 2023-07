Ayè su Ndicka: "Era dominante, faceva impressione"

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Florian Ayé, attaccante del Brescia, ha rilasciato una lunga intervista al noto canale Youtube, parlando anche dell'ultimo acquisto della Roma Evan Ndicka, suo compagno di squadre ai tempi dell'Auxerre. Le sue parole: "Era dominante, faceva impressione. Era al primo allenamento con noi, che eravamo due anni più grandi. Ma credimi non se ne sarebbe accorto nessuno. Siamo entrati subito in sintonia. Una cosa che mi ha colpito? La tranquillità con cui rischiava la giocata. Sembrava il capitano, invece noi sapevamo a stento il suo nome. Era uno che scherzava sempre, in spogliatoio ma anche fuori. Prendevamo in giro chi si vestiva male, eravamo insopportabili. Ma quante risate"

Sul trasferimento alla Roma

“Penso che la Roma sia una grande scelta, può imporsi e fare benissimo in Serie A.”