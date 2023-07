Alvaro Morata rimane uno dei profili più graditi dalla Roma in attacco. Ad oggi, però, la situazione non si è ancora sbloccata, con l’Atletico Madrid che continua a far leva sulla clausola rescissoria presente nel contratto. Il club spangolo, inoltre, sembra voler puntare sull'ex Juve, schierato titolare nell'amichevole contro il Manchester City.