Antunes: "Alla Roma Luis Enrique nemmeno mi salutava. Ero costretto ad allenarmi da solo"

TRIBUNA EXPRESSO - Antunes, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al sito portoghese e tra o vari temi trattati si è soffermato sulla sua avventura nella Capitale e sul complicato rapporto con l'allenatore Luis Enrique. Ecco le sue dichiarazioni: "Dopo Ranieri arrivò Luis Enrique come nuovo allenatore e pensai che avrei avuto una nuova possibilità di giocare, ma non è stato così. Mi ero allenato bene durante le vacanze per farmi trovare pronto in ritiro, ma invece mi arrivò una mail del team manager che mi avvertiva che non sarei stato convocato perché Luis Enrique non contava su di me. La Roma non aveva un laterale sinistro. Sono rimasto ad allenarmi da solo a Roma e quando la squadra tornò a Trigoria se c'era allenamento al mattino io dovevo allenarmi il pomeriggio, sempre in orari diversi, sempre da solo. Il tecnico non mi lasciava nemmeno incontrare il resto dei compagni. Mi chiedevo perché facesse questo con me, perché non avevo fatto nulla di male, non mi ha mai stretto la mano e non mi ha mai salutato, nemmeno un ciao. Ci sono rimasto molto male, volevo finire la carriera in un altro modo".

