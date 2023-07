Adidas-Roma: accordo triennale a cifre superiori rispetto a New Balance. Giovedì la prima maglia

L'accordo ha una durata di tre anni con la possibilità di estendere il contratto. Le cifre, per ora, restano 'segrete' anche se da Trigoria parlano comunque di un accordo migliorativo rispetto a quello dei precedenti due anni con New Balance. In settimana, poi, molto probabilmente giovedì, avverrà il lancio (digitale, senza alcun evento ad hoc) della prima maglia.

La prima settimana di luglio si apre con l'annuncio ufficiale della "lunga partnership" che legherà la Roma all'Adidas. Il club giallorosso e il marchio tedesco hanno rilanciato l'accordo sui propri social e da giovedì sarà svelata anche la maglia 'Home' che vestirà la Roma nella stagione 2023/24 ormai alle porte.

