Zaniolo: "La Juve è la Juve, ho sempre tifato per i bianconeri"

GAZZETTA DELLO SPORT - L'ex giallorosso Nicolò Zaniolo si è raccontato in un'intervista ai microfoni del quotidiano sportivo. Il giocatore del Galatasaray ha parlato di presente, passato e futuro, tra Roma e Juventus. Le sue parole:

"A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League, poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il Galatasaray e per me la prenderemo in considerazione. Sono aperto a tutto. A partire dalla possibilità di non muovermi e restare al Galatasaray, dove mi trovo alla grande. La Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era Pogba. Giocare nella Juve mi farebbe piacere. Parliamo di un grande club. Se ci sarà l’opportunità che renda felici tutte e tre le parti ben venga. Altrimenti sto benissimo in Turchia. Non mi creo aspettative, comunque vada andrà bene”.