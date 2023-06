VIDEO - Siviglia-Roma, Fernando tocca con il braccio ma Taylor non concede il rigore: la reazione dei telecronisti messicani

Non accennano a placarsi le polemiche attorno all'arbitraggio di Anthony Taylor nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma, terminata con il punteggio di 5-2 in favore degli andalusi dopo i calci di rigore. Tra gli episodi più eclatanti c'è sicuramente il penalty clamorosamente non concesso alla Roma in seguito al tocco di braccio di Fernando in area degli spagnoli. A rimanere scioccati, però, non sono solamente i calciatori e i tifosi giallorossi, ma anche i telecronisti di Fox Sports Mexico sono rimasti molto sorpresi dalla scelta di Taylor: "L'arbitro ha detto che non è mano ma costato, i calciatori stanno protestando. Andiamo a vederlo, non è certo che Taylor abbia ragione... Questo è fallo di mano (scoppiano a ridere, ndr). Taylor ha detto che non era rigore con grande certezza, ma io penso lo sia. Questo è rigore, che disastro. Vada a rivedere l'azione... Sta insistendo, dice che è stato colpito sul costato. Amico mio vieni a rivedere l'azione. Questa è mano, non è sicuramente costato".

Solo per gli italiani questo non è rigore. Per i vari esperti gippu e compagnia cantante di narratori del nulla.

Ma la vostra disonestà intellettuale è sgamata da tempo. E a noi na coppa in meno non ce farà mai diventà come voi. pic.twitter.com/X9ORQB7Kbg — F4Fake (@F4Fake1) June 2, 2023