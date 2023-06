VIDEO - Partita di beneficenza "Soccer Aid", Inghilterra-World XI: l'assist di Totti per il gol di Bolt

Allo stadio Old Trafford di Manchester è andata in scena la partita di beneficenza tra l'Inghilterra e la squadra World XI. L'evento, organizzato dall'associazione Soccer Aid, ha riscosso grandissimo successo e tra le leggende presenti in campo c'era anche Francesco Totti. Il Capitano ha dato spettacolo e si è reso protagonista di una grande giocata al minuto 24: palla nei piedi dell'ex numero 10, imbucata perfetta per Usain Bolt che, solo davanti al portiere, non ha sbagliato e ha portato in vantaggio la squadra World XI.





GOAL - BOLT

ASSIST - TOTTI England 0 - 1 World XI (24 mins)#SoccerAid pic.twitter.com/3YQTz0fq70 — Soccer Aid (@socceraid) June 12, 2023