Uefa Pro: lezione di Sarri a Coverciano, presente De Rossi

Questa mattina a Coverciano Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto per tenere una lezione agli allievi del corso per Uefa Pro ed ha dedicato due ore a discorsi su idee tattiche, della gestione del gruppo e del suo staff, rispondendo alle varie domande dei corsisti. Tra gli allievi sono presenti anche nomi di spicco come Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, oltre all’attuale allenatore del Monza, Raffaele Palladino.