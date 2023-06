Totti: "Barella e De Bruyne i giocatori chiave di Inter e City"

SKY SPORT - Nel prepartita di Manchester City-Inter, l'emittente televisiva ha ascoltato anche le sensazioni di

a pochi minuti dalla finale di Champions League , di scena a Istanbul. Queste le parole dell'ex capitano romanista: "

La notte magica oggi la gioca l’ Inter . Speriamo che un’italiana su tre riesca a portare a casa un trofeo europeo, ce lo auguriamo tutti. Una partita difficile ma l’ Inter può fare la sua bella figura”.

Come si batte Guardiola?

“Non lo so, non ci ho mai giocato contro. Sinceramente è difficile batterlo, in questo momento è una delle più forti al mondo. Devi essere bravo a gestire la situazione, a trovare gli spazi giusti. Bisogna incrociare le dita e fare la partita”.

Domanda di Del Piero: “Sono felice di rivederlo, poi magari ci vedremo nei prossimi giorni”.

“Sempre un piacere”.

Domanda di Capello: “Ho incontrato Baggio e Del Piero già, ora ci sei tu. Numeri 10 formidabili, quelli che facevano la differenza e avevano quella genialità che ora si sta smarrendo. Speriamo che l’Under 20 possa recuperare. Grazie per quello che avete fatto”.

“Siamo stati fortunati a essere allenati da lei. Speriamo di trovare un altro numero 10”.

Ti piace Baldanzi?

“Sì, sarei un matto se dicessi di no”.

Potrebbe essere un continuatore dei numeri 10.

“Lo spero per lui e per l’Italia”.

Lautaro Martìnez?

“Un grandissimo campione, ha fatto un campionato stratosferico. Speriamo che possa continuare”.

Se dovessi togliere due giocatori chiave per squadra per la finale di oggi quali sceglieresti?

“Per l’Inter Barella e De Bruyne per il City. Sarei troppo banale se dicessi Haaland e Lautaro”.