Daniel Levy risponde alle critiche. Il numero uno del Tottenham durante una videochiamata con un gruppo di rappresentanti dei tifosi degli Spurs ha respinto al mittente alcune delle critiche arrivate da Mourinho prima e da Conte poi circa il mancato supporto ricevuto durante la loro esperienza alla guida del club: "L'idea che il Tottenham non abbia supportato alcuni manager è sbagliata. Forse stiamo pagando alcuni investimenti che non hanno reso come speravamo".

(Evening Standard)