The Beautiful Game: ci sarà anche Dybala all'evento di Ronaldinho e Roberto Carlos

The Beautiful Game, l’evento benefico di calcio tra celebrità organizzato dalle icone del calcio brasiliano Ronaldinho - due volte vincitore del FIFA World Player of the Year e del Ballon d'Or - e Roberto Carlos - ex stella del Real Madrid e vincitore della Coppa del Mondo - sarà trasmesso anche su DAZN, in lingua originale, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno alle ore 01.30.

Dopo il successo ottenuto nel 2022 nel sud della Florida, l’appuntamento per quest’anno è all’Exploria Stadium di Orlando dove scenderà in campo una formazione stellare: oltre a Ronaldinho e Roberto Carlos – che capitaneranno le due squadre - Dybala, Vinicius Jr, Joao Felix, Ronaldo, Emerson, Dida e molti altri.

I campioni si riuniranno per celebrare la diversità, il legame e la passione che ruota attorno all'amore universale per il calcio. Un appuntamento immancabile per i tifosi, che avranno occasione di vedere giocare, su un unico campo, le grandi leggende del passato e le nuove stelle del calcio. Oltre alla partita ricca di azione, DAZN trasmetterà l’intrattenimento nel pre-partita e durante l’intervallo.