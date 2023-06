Taylor, il messaggio della Premier League: "Scioccati, comportamento ingiustificabile". L'associazione inglese degli arbitri: "Sconvolti dagli abusi ingiustificati in aeroporto"

L'episodio che ha coinvolto l'arbitro Taylor e la sua famiglia al momento di imbarcarsi da Budapest, ha scatenato la reazione dell'associazione inglese degli arbitri che ha emesso il seguente comunicato: "Siamo a conoscenza dei video che circolano sui social media che mostrano Taylor e la sua famiglia molestati e maltrattati all’aeroporto di Budapest. Siamo sconvolti dagli abusi ingiustificati e ripugnanti diretti contro Anthony e la sua famiglia mentre cercano di tornare a casa dopo aver arbitrato la finale di Europa League. Continueremo a fornire il nostro pieno sostegno ad Anthony e alla sua famiglia".

Più tardi, in un tweet, arriva anche la reazione della Premier League: "Siamo scioccati e sconvolti dagli inaccettabili insulti rivolti ad Anthony Taylor e alla sua famiglia durante il viaggio di ritorno dalla finale di UEFA Europa League. Nessuno dovrebbe subire il comportamento ingiustificabile che hanno dovuto sopportare ieri. Anthony è uno dei nostri ufficiali di gara più esperti e preparati e noi sosteniamo pienamente lui e la sua famiglia".

