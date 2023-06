Stadio Roma, la nota dei comitati contrari: "In questo progetto, la parola riqualificazione è sinonimo di cementificazione"

"Nella giornata di ieri, mentre Roma andava letteralmente sott'acqua in ogni quadrante, il sindaco Gualtieri continuava la narrazione sulla bontà del progetto dello Stadio della Roma a Pietralata, della necessità di edificarlo per riqualificare un'area degradata, in cui al contrario è già previsto che sorgeranno Istat, Technopole, studentato, facoltà di Ingegneria de la Sapienza ed un centro di accoglienza, e della nascita di parchi annessi alla costruzione, cosa oltretutto già smentita durante la trattazione del progetto nelle commissioni comunali preposte. Per il sindaco, cosi come per l'assessore Veloccia e l'intera giunta comunale, la parola riqualificazione è sinonimo di cementificazione, ovvero l'esatto opposto di quanto dovrebbe essere messo in atto per contrastare l'impermeabilizzazione del suolo ed evitare catastrofi annunciate come quella di ieri". E' quanto si legge in una nota dei comitati di quartiere contrari al nuovo stadio della Roma a Pietralata.

"Mentre gli abitanti di Pietralata indossavano pinne, maschera e boccaglio per attraversare le vie del quartiere, mentre genitori sono stati costretti a guadare veri e propri stagni per prendere i propri figli dagli asili nido come quello di via Federico Millosevich, l'area verde del parco naturale di Pietralata, che con il progetto stadio vedrebbe una maggiore cementificazione di 20 ettari (Fonte ISPRA) rispetto al progetto del 2012, è stata l'unica, dell'intero quadrante, a non aver subito danni o allagamenti- si legge ancora- Svuotare i tombini, pulire le strade, curare le aree verdi, garantire la fruibilità dei servizi pubblici sono diritti divenuti privilegi esclusivi nell'era di chi, per propaganda, è sempre più attento agli interessi dei privati rispetto a quelli dei cittadini di Roma".

"Cogliamo l'occasione- si conclude la nota- per invitare tutte le forze politiche ed i cittadini all'incontro che si terrà Lunedi 19 alle ore 18.00, con partenza da via dei Monti Tiburtini 144, affinché tutti possano verificare con i propri occhi la realtà dell'area individuata per lo Stadio della Roma a Pietralata". La nota è firmata dai seguenti comitati: Comitato popolare monti di Pietralata, Comitato Tiburtino nord e Pietralata, Arci Pietralata, Coordinamento contro le mani sulla città, Confederazione unitaria di base Roma e provincia, Comitato Villa Blanc, No stadio Lanciani-Nomentana, Asia lavoratori Ama, Unione sindacale di base (Usb), Cittadinanza attiva parco Andrea Campagna, Comitato stadio Pietralata no grazie.