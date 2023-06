Seduta tecnico-tattica per lo Spezia, che sarà ospite all'Olimpico nell'ultima giornata. Per i ragazzi di Semplici attivazione muscolare, seguita da esercitazioni tecniche e sviluppi offensivi; sul finire, il gruppo ha svolto diverse partitelle a tema a ranghi contrapposti. Per domani, è in programma una nuova seduta pomeridiana, preceduta dalla consueta conferenza stampa pre-gara del tecnico aquilotto Leonardo Semplici.

(acspezia.com)