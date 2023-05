Siviglia-Roma, squadra riunita attorno a Mourinho dopo la fine del match: "Vi ha visto tutta l'Europa" (FOTO e VIDEO)

La Roma cade 5-2 dopo i calci di rigore contro il Siviglia nel match valido per la finale di Europa League. Al termine del match la squadra si è riunita in cerchio attorno allo Special One, il quale ha tenuto un lungo discorso: "Vi ha visto tutta l'Europa", uno stralcio delle parole del tecnico giallorosso ai calciatori riportate da Sky Sport. Successivamente Mourinho è andato a ringraziare i tifosi della Roma e ha raccolto anche gli applausi dei sostenitori andalusi.

Mister #Mourinho torna in campo. Raduna la squadra intorno a sè e fa discorso a tutto il gruppo. Poi ringrazia prima i tifosi giallorossi poi tutto lo stadio. Va a prendere la medaglia e prima di uscire dal campo la regala ad un tifoso sopra la panchina giallorossa#asroma…