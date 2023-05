Siviglia-Roma, Mourinho allo staff arbitrale: "Siete una fottuta disgrazia" (VIDEO)

Non finiscono le polemiche di José Mourinho al termine della partita contro il Siviglia. Il tecnico portoghese dopo il fischio finale e dopo le interviste ha aspettato lo staff arbitrale di Taylor in zona mista e si è rivolto al quarto uomo e agli altri senza usare giri di parole: "Siete una fottuta disgrazia. Anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore e tu non sei stato capace".

Mourinho attende lo staff arbitrale per lamentarsi: 'You're fucking disgrace. Anche Rosetti ha detto che non era (rigore) e tu non sei stato capace' — May 31, 2023