La Lazio Femminile perde lo spareggio con il Pomigliano e fallisce la promozione in Serie A, essendo dunque costretta a ripartire dalla serie cadetta anche nella prossima stagione. Le biancocelesti (arrivate seconde in Serie B) escono sconfitte dal doppio confronto con le campane (penultime classificate in A): dopo il 2-0 in favore del Pomigliano nella gara d'andata, la Lazio non è andata oltre la vittoria per 1-0 nel match di ritorno giocato oggi.