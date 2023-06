Sei un ristoratore? Acquisisci nuovi clienti con i 4 Voti e migliora il successo del tuo locale

Se sei un ristoratore desideroso di aumentare il successo del tuo locale e ottenere feedback precisi per un marketing vincente, allora i 4 Voti sono ciò di cui hai bisogno. Questo innovativo sistema ti consente di acquisire nuovi clienti e ricevere feedback costanti sull'andamento della tua attività.

Con i 4 Voti, hai la possibilità di offrire premi personalizzati ai tuoi clienti e impostare le probabilità di vincita. Inoltre, avrai accesso ai dati dei giocatori , consentendoti di ricontattarli in seguito tramite SMS. Questo ti permette di creare un legame più forte con i tuoi clienti e promuovere in modo efficace i tuoi piatti preferiti o offerte speciali.

Con i 4 Voti tutti i tuoi clienti giocheranno durante l'attesa e potranno consultare il tuo menù digitale (Otomenù)

OtoMenu è un altro strumento essenziale per il tuo ristorante. Questo menu digitale versatile ti consente di personalizzare l'offerta culinaria del tuo locale in modo semplice e veloce. Puoi creare categorie illimitate, inserire infinite portate e specificare le caratteristiche di ogni piatto. Inoltre, hai la possibilità di evidenziare gli allergeni per garantire la massima trasparenza ai tuoi clienti.

Per semplificare ancora di più la tua attività, puoi utilizzare "PrenOto", un sistema di prenotazione unico nel suo genere e SENZA COMMISSIONI. Con PrenOto gestire le prenotazioni e il servizio del tuo locale diventa un gioco da ragazzi. Puoi accettare le prenotazioni e lasciare che PrenOto si occupi del resto.

Tutto sarà organizzato in un unico posto, dalla griglia di tutte le prenotazioni allo stato di ciascuna di esse. Inoltre, puoi configurare gli ambienti del tuo locale, decidere i giorni in cui accettare le prenotazioni online e pianificare diverse modalità di prenotazione per pranzo, cena e apericena.

Infine, per massimizzare l'impatto del tuo marketing e comunicare in modo personalizzato con i tuoi clienti, puoi utilizzare il servizio di SMS marketing. Con la possibilità di segmentare il tuo pubblico in base a diverse categorie e inviare promozioni mirate , puoi soddisfare le esigenze specifiche di ciascun gruppo di clienti. L'invio di offerte e promozioni tramite SMS targettizzati diventa facile grazie alla piattaforma intuitiva e alla possibilità di creare messaggi personalizzati.

In sintesi, i 4 Voti offrono un'ampia gamma di strumenti per migliorare il successo del tuo ristorante. Con il sistema di feedback dei clienti, il menù digitale personalizzabile, il sistema di prenotazione senza commissioni e il servizio di SMS marketing, avrai tutto il necessario per acquisire nuovi clienti, migliorare l'esperienza dei tuoi ospiti e aumentare le tue entrate.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di crescita per il tuo ristorante.