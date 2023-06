Salvini: "Mi è dispiaciuto davvero per la sconfitta della Roma". Draghi: "Un disastro"

Il vicepremier Matteo Salvini, al ricevimento ai giardini del Quirinale per la festa della Repubblica, ha commentato la sconfitta subita dalla Roma nella finale di Europa League contro il Siviglia: “Mi è dispiaciuto per la Roma, mi è dispiaciuto davvero”. Un commento è arrivato anche da parte dell’ex premier Mario Draghi, noto tifoso giallorosso: “Un disastro, non commentiamo i fatti avvenuti ieri sera”.